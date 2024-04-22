Определена точная дата максимального дождевого удара в конце апреля

Отмечается, что дождевой удар еще не раз настигнет столицу ДФО в последних числах апреля, однако, самый сильный удар придется на среду, 24 апреля. В этот день ожидается около 6 мм осадков — дождливая погода будет наблюдаться с самого утра — 7:00 часов и до позднего вечера — 22:00. Температура воздуха будет на отметке в +8 градусов днем и ближе к 0 ночью. Сильного ветра не прогнозируется.