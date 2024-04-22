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Определена точная дата максимального дождевого удара в конце апреля

Приморцам приготовиться к непогоде.

Сейчас в Ричмонде: +9° 0 м/с 87% 757 мм рт. ст. +13°
Источник: Reuters

Определена точная дата максимального дождевого удара в конце апреля. Приморцам приготовиться к непогоде, ведь на метеорологическом портале Gismeteo дали прогноз по осадкам.

Отмечается, что дождевой удар еще не раз настигнет столицу ДФО в последних числах апреля, однако, самый сильный удар придется на среду, 24 апреля. В этот день ожидается около 6 мм осадков — дождливая погода будет наблюдаться с самого утра — 7:00 часов и до позднего вечера — 22:00. Температура воздуха будет на отметке в +8 градусов днем и ближе к 0 ночью. Сильного ветра не прогнозируется.

Приморцев просят отслеживать прогнозы погоды и быть в курсе актуальной обстановки на дорогах, чтобы избежать проблем.