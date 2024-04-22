Ветераны войн рассказали юнармейцам из Хабаровска об ужасах нацизма

Первой свою историю рассказала председатель городской организации малолетних узников концлагерей Мария Платова. Когда началась Великая Отечественная война, ей было лишь 4,5 года. Некоторое время Мария жила в партизанском отряде, но затем попала в немецкий концлагерь Дахау. Там она наблюдала, как гитлеровцы забирают кровь у других детей-заключённых, чтобы перелить её своим солдатам — обессиленные ребята умирали у женщины на глазах.
Вторым спикером стал участник боевых действий на Северном Кавказе Василий Бучнев, сражавшийся с террористами в 1990-е годы. Он провел параллель между нацистами времен Великой Отечественной войны и кавказскими радикалами, которых поддерживали западные геополитические игроки.
Также военнослужащий рассказал о сыне, который в прошлом году погиб в зоне СВО. В конце он передал юнармейцам наказ от старшего поколения: беречь и защищать Родину.
"Истории гостей вызвали у ребят очень мощный эмоциональный отклик. Услышать истории очевидцев военных преступлений, свидетелей истинного, убийственного лица нацизма — это редкая возможность. Живые рассказы свидетелей способны запечатлеться в памяти гораздо лучше любого документального фильма.
«Подобных занятий сейчас нужно проводить как можно больше, пока такие люди ещё живы. Тема актуальна ещё и потому, что Россия прямо сейчас сражается с киевским режимом, который представляет собой жуткий гибрид нацистских и террористических практик», — отметил в беседе с «АиФ-Дальинформ» руководитель юнармейского класса, советник по воспитанию директора школы № 80 Владислав Кушниренко.