Ветераны войн рассказали юнармейцам из Хабаровска об ужасах нацизма

«Подобных занятий сейчас нужно проводить как можно больше, пока такие люди ещё живы. Тема актуальна ещё и потому, что Россия прямо сейчас сражается с киевским режимом, который представляет собой жуткий гибрид нацистских и террористических практик», — отметил в беседе с «АиФ-Дальинформ» руководитель юнармейского класса, советник по воспитанию директора школы № 80 Владислав Кушниренко.