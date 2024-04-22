В Пожарском районе Приморья мать растратила пенсию ребенка-инвалида

В 2022 году 11-летний ребенок-инвалид уехал от матери жить к отцу в Мурманскую область. Однако женщина продолжала получать положенную ребенку от государства пенсию, тратя ее на свои нужды. Всего с мая по ноябрь 2022 года она потратила 125 тысяч рублей социальных выплат. Сыну и его отцу горе-мамаша деньги передать отказалась.