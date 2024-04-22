В Пожарском районе Приморья мать растратила пенсию ребенка-инвалида

В Пожарском районе Приморья прокуратуре пришлось обращаться в суд, чтобы заставить жительницу района отдать собственному сыну выплаченную ему государством пенсию. Деньги уехавшего к отцу ребенка она тратила на себя, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на надзорное ведомство.
В 2022 году 11-летний ребенок-инвалид уехал от матери жить к отцу в Мурманскую область. Однако женщина продолжала получать положенную ребенку от государства пенсию, тратя ее на свои нужды. Всего с мая по ноябрь 2022 года она потратила 125 тысяч рублей социальных выплат. Сыну и его отцу горе-мамаша деньги передать отказалась.
Узнав об этой ситуации, прокурор района предъявил к женщине иск с требованием взыскать с нее в пользу ребенка неправомерно полученные и истраченные деньги.
Суд полностью удовлетворил требования надзорного ведомства. Сейчас прокуратура контролирует исполнение судебного решения.
«Комсомолка» рассказывала, что на Камчатке на мужчину завели уголовное дело за незаконное получение и растрату пенсий на своего ребенка, воспитанием которого он никогда не занимался.