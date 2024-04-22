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В Пожарском районе Приморья мать растратила пенсию ребенка-инвалида

Прокуратура Приморья взыскивает с матери растраченную пенсию ребенка-инвалида.

Источник: Комсомольская правда

В Пожарском районе Приморья прокуратуре пришлось обращаться в суд, чтобы заставить жительницу района отдать собственному сыну выплаченную ему государством пенсию. Деньги уехавшего к отцу ребенка она тратила на себя, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на надзорное ведомство.

В 2022 году 11-летний ребенок-инвалид уехал от матери жить к отцу в Мурманскую область. Однако женщина продолжала получать положенную ребенку от государства пенсию, тратя ее на свои нужды. Всего с мая по ноябрь 2022 года она потратила 125 тысяч рублей социальных выплат. Сыну и его отцу горе-мамаша деньги передать отказалась.

Узнав об этой ситуации, прокурор района предъявил к женщине иск с требованием взыскать с нее в пользу ребенка неправомерно полученные и истраченные деньги.

Суд полностью удовлетворил требования надзорного ведомства. Сейчас прокуратура контролирует исполнение судебного решения.

«Комсомолка» рассказывала, что на Камчатке на мужчину завели уголовное дело за незаконное получение и растрату пенсий на своего ребенка, воспитанием которого он никогда не занимался.