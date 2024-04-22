22 апреля в Новосибирске действует ограничение для движения большегрузов

Об этом сообщили в мэрии города.
Ограничение касается транспорта с разрешённой максимальной массой более 12 тонн и транспорта, у которого изготовитель установил максимальную скорость не более 30 км/час. Запрет действует с 6 утра до 22 часов.
Мера не распространяется на перевозку пассажиров, продуктов, медикаментов, топлива, почту, ТКО, грузов, необходимых для ликвидации последствий ЧС; а также на транспорт федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, технику для ремонта улично-дорожной сети, транспортировку машин для аварийно-восстановительных работ и строительной техники.
Ранее «МК в Новосибирске» рассказывал о том, что в Новосибирске несовершеннолетняя девушка на квадроцикле сбила 16-летнего пешехода.