22 апреля в Новосибирске действует ограничение для движения большегрузов

Мера не распространяется на перевозку пассажиров, продуктов, медикаментов, топлива, почту, ТКО, грузов, необходимых для ликвидации последствий ЧС; а также на транспорт федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, технику для ремонта улично-дорожной сети, транспортировку машин для аварийно-восстановительных работ и строительной техники.