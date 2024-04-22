«СКА-Хабаровск» разгромил «Енисей» и застрял в середине турнирной таблицы

В субботу, 20 апреля, ФК «СКА-Хабаровск» провёл первый в 2024 году матч на домашнем стадионе имени Ленина. Сделать это раньше, по словам руководства клуба, мешали проблемы с подогревом поля, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Приехавший в гости «Енисей» армейцы приняли, что называется, в штыки: атаки хозяев начались с первых минут и не закончились даже в добавленное время, что и привело к неплохому для нынешнего сезона результату 3:0. Счёт в матче с пенальти открыл Илья Петров — на 30 минуте Шарль финтил в штрафной красноярцев и остановить его без нарушения правил защита сибиряков не смогла.



На 52 минуте Петров делает дубль, головой замыкая навес в штрафную. Уже в добавленное время на все 100% отработавший весь матч на правой бровке Андрей Никитин неожиданно для игроков соперника ускоряется, отрывается от защиты и подаёт — на мяче Альбек Гонгапшев и его чёткий классный перевод головой в угол ворот «Енисея», кипер Красноярска до снаряда не дотягивается.



— Мы очень рады, что вернулись домой и сыграли матч на домашнем стадионе, — прокомментировал игру главный тренер «СКА-Хабаровска» Роман Шаронов. — Хочу поздравить всех игроков, за то, что отдали все силы и всех болельщиков, кто за нас переживал.



После 27 тура дальневосточные армейцы с 34 очками расположились на 12 строчке турнирной таблицы с 11 баллами, которых не хватает до заветной четвёрки лидеров. Сейчас на первом месте махачкалинское «Динамо» (50), следом за ним «Акрон» (49), раздавивший в минувшем туре «Кубань» со счётом 6:0. Промежуточная «бронза» у «Химок» (48), на 4 строчке «Арсенал» (45). Следующий матч армейцы проведут дома 24 апреля с московской «Родиной», которая занимает 5 позицию рейтинга — и именно эта игра покажет, сможет ли «СКА-Хабаровск» в этом сезоне хотя бы побороться за стыки. Начало игры на стадионе имени Ленина в 19 часов.