В зоопарке Новосибирска состоялся праздничный «День манула»

В Новосибирском зоопарке 21 апреля состоялся большой праздник, посвященный Дню манула. Сообщение об этом было опубликовано изданием «Сиб.фм».
В декабре 2023 года семья манулов в Новосибирском зоопарке пополнилась пятью очаровательными котятами, рожденными у одной из пар. Всего в зоопарке на тот момент насчитывалось 19 представителей этого редкого и загадочного вида, самому старшему из которых исполнилось десять лет.
Зоопарк твердо верит, что повышенное внимание к проблеме сохранения манула в дикой природе поможет этому удивительному животному выжить и процветать. В честь Международного дня манула зоопарк организовал ряд увлекательных мероприятий. Празднование началось в полдень, и посетителей встретил дружелюбный аниматор в костюме манула, позволив детям обнять его за хвост.
На протяжении всего дня гости могли проверить свои знания о манулах в графическом диктанте и викторинах, принять участие в мастер-классах и увлекательном квесте, а также поблуждать по лабиринту. Для детей была подготовлена специальная развлекательная программа.
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