В зоопарке Новосибирска состоялся праздничный «День манула»

В декабре 2023 года семья манулов в Новосибирском зоопарке пополнилась пятью очаровательными котятами, рожденными у одной из пар. Всего в зоопарке на тот момент насчитывалось 19 представителей этого редкого и загадочного вида, самому старшему из которых исполнилось десять лет.