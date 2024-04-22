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Небольшое потепление ожидается в Иркутской области 22 апреля

Погода в Иркутске 22 апреля 2024 года будет с температурой +8…+10 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +7° 0 м/с 93% 758 мм рт. ст. +13°
Источник: Комсомольская правда

Закончились холодные выходные. Новая неделя началась для жителей Приангарья солнечно. По прогнозу синоптиков в областной столице температура воздуха поднимется до +10 градусов. После снежного воскресенья такая погода в Иркутске 22 апреля 2024 года обязательно порадует сибиряков.

Погода в Иркутске 22 апреля 2024

— По области ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах туман. Ветер западный, северо-западный с переходом на юго-западный, юго-восточный 5−10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура +7…+12 градусов, а при облачной погоде +1…+6 градусов, — сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Погода в Иркутске 22 апреля 2024 года будет без существенных осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 7−12 м/с. Температура +8…+10 градусов.

Кроме того, в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья создались условия для схода снежных лавин.