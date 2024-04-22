Небольшое потепление ожидается в Иркутской области 22 апреля

— По области ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах туман. Ветер западный, северо-западный с переходом на юго-западный, юго-восточный 5−10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура +7…+12 градусов, а при облачной погоде +1…+6 градусов, — сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.