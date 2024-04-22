В Красноярске на рабочей неделе прогнозируются температурные качели

В понедельник, 22 апреля, ожидается до +7 градусов днем, будет облачно, ожидается дождь. Ветер будет cильный, его порывы составят 18 метров в секунду. Ночью прогнозируется −1 градус.
Во вторник температура воздуха поднимется до +4 градусов днем, а также упадет до −2 градусов ночью. Будет облачно, без осадков. Ветер будет сильный — до 10 метров в секунду.
В среду температура воздуха днем будет держаться на отметке 0 градусов, а ночью она опустится до −5 градусов. Будет облачно, без осадков.
В четверг синоптики обещают до +3 градусов днем, а также −4 градусов ночью. Будет облачно, без осадков. Ветер слабый.
В пятницу столбик термометра поднимется до +6 градусов днем. Будет облачно, без осадков. Ночью температура составит −2 градуса.