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В Красноярске на рабочей неделе прогнозируются температурные качели

Прогноз погоды составили городские синоптики Apple Weather.

Сейчас в Ричмонде: +7° 0 м/с 93% 758 мм рт. ст. +13°
Источник: Freepik

В понедельник, 22 апреля, ожидается до +7 градусов днем, будет облачно, ожидается дождь. Ветер будет cильный, его порывы составят 18 метров в секунду. Ночью прогнозируется −1 градус.

Во вторник температура воздуха поднимется до +4 градусов днем, а также упадет до −2 градусов ночью. Будет облачно, без осадков. Ветер будет сильный — до 10 метров в секунду.

В среду температура воздуха днем будет держаться на отметке 0 градусов, а ночью она опустится до −5 градусов. Будет облачно, без осадков.

В четверг синоптики обещают до +3 градусов днем, а также −4 градусов ночью. Будет облачно, без осадков. Ветер слабый.

В пятницу столбик термометра поднимется до +6 градусов днем. Будет облачно, без осадков. Ночью температура составит −2 градуса.