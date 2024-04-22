Самолёт Ан-24 увяз в грунте в аэропорту Охотска в Хабаровском крае

В аэропорту рабочего посёлка Охотск самолёт авиакомпании «Хабаровские авиалинии» Ан-24 в ходе маневрирования увяз в грунте, в результате чего ему потребовалась буксировка. Как рассказали корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» в пресс-службе «ХабАвиа», инцидент произошёл в воскресенье, 21 апреля. В результате происшествия никто не пострадал.
— Самолёт, который выполнял рейс № 401 по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Охотск, успешно и без происшествий совершил посадку, но при дальнейшем движении по рулёжной дорожке, которая находится вне ВПП, остановился из-за низкой плотности грунта, — сообщили в «Хабаровских авиалиниях». В результате происшествия пассажиры борта были вынуждены несколько десятков метров проследовать до аэровокзала, в то время как сотрудники аэропорта вызволяли застрявший самолёт. Все работы были выполнены оперативно — грунт подкопали после чего Ан-24 с помощью специальной аэродромной техники отбуксировали к месту стоянки. Несмотря на происшествие, самолёт вчера вылетел из Охотска в Хабаровск по расписанию.
Напомним, что в Охотске в настоящее время продолжается реконструкция местного аэропорта — работы начали ещё в 2022 году. На сегодняшний день введена в эксплуатацию грунтовая взлетно-посадочная полоса, которая по проекту является резервной. В дальнейшем охотский аэропорт приобретет полосу из бетона. В будущем аэропорт Охотска может стать хабом для авиаперевозок в северные регионы, через который будут завозиться грузы в больших объемах и перевозиться пассажиры, не только сезонные рабочие, но и туристы.