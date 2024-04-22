Самолёт Ан-24 увяз в грунте в аэропорту Охотска в Хабаровском крае

— Самолёт, который выполнял рейс № 401 по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Охотск, успешно и без происшествий совершил посадку, но при дальнейшем движении по рулёжной дорожке, которая находится вне ВПП, остановился из-за низкой плотности грунта, — сообщили в «Хабаровских авиалиниях». В результате происшествия пассажиры борта были вынуждены несколько десятков метров проследовать до аэровокзала, в то время как сотрудники аэропорта вызволяли застрявший самолёт. Все работы были выполнены оперативно — грунт подкопали после чего Ан-24 с помощью специальной аэродромной техники отбуксировали к месту стоянки. Несмотря на происшествие, самолёт вчера вылетел из Охотска в Хабаровск по расписанию.