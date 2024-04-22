В Иркутской области повысили оперативность тушения лесных пожаров

«Действительно, количество лесных пожаров возросло в 1,48 раза. При этом в прошлом году общая площадь возгораний составляла более двух тысяч гектаров, в этом она меньше в 6,3 раза — 330,3 гектара. Это свидетельствует о высокой оперативности реагирования лесопожарных сил», — доложил Владимир Читоркин.