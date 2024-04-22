В Иркутской области повысили оперативность тушения лесных пожаров

О прохождении пожароопасного сезона в Иркутской области в онлайн-режиме доложил заместитель Председателя Правительства региона Владимир Читоркин. В Приангарье с начала пожароопасного сезона, открытого 10 апреля, на землях лесного фонда зарегистрировано 49 возгораний. В прошлом году на этот же день произошло 33 пожара, отмечает пресс-служба облправительства.
«Действительно, количество лесных пожаров возросло в 1,48 раза. При этом в прошлом году общая площадь возгораний составляла более двух тысяч гектаров, в этом она меньше в 6,3 раза — 330,3 гектара. Это свидетельствует о высокой оперативности реагирования лесопожарных сил», — доложил Владимир Читоркин.
В Иркутской области ежедневно работают от 70 до 100 маневренных групп. «Еще раз обращаем внимание жителей на необходимость неукоснительного соблюдения правил пожарной безопасности в лесах, важность осторожного обращения с огнем на природе и на дачных участках», — добавил Владимир Читоркин.