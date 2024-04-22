Когда закончится запрет на рыбалку в Кузбассе?

На водоёмах Кемеровской области для воспроизводства рыбных запасов полностью запрещается вылов всех видов рыб в реках с 10 апреля по 25 мая. В период весеннего нереста на озёрах с 30 апреля по 30 мая можно рыбачить только с берега и одной донной или поплавочной удочкой, спиннингом, фидером (без применения плавательных средств). И общее количество крючков должно быть не более двух штук на человека.