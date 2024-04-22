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Когда закончится запрет на рыбалку в Кузбассе?

Весной ограничивают вылов рыбы, пока она нерестится.

Весной ограничивают вылов рыбы, пока она нерестится.

Весной начинается нерест, и в это время ограничивают вылов рыбы. Государственный инспектор Кемеровского отдела ВТУ Росрыболоводства Александр Шестаков рассказывает о сроках запрета в этом году.

На водоёмах Кемеровской области для воспроизводства рыбных запасов полностью запрещается вылов всех видов рыб в реках с 10 апреля по 25 мая. В период весеннего нереста на озёрах с 30 апреля по 30 мая можно рыбачить только с берега и одной донной или поплавочной удочкой, спиннингом, фидером (без применения плавательных средств). И общее количество крючков должно быть не более двух штук на человека.

Вылов хариуса с 10 апреля по 5 июня полностью запрещен. За незаконный вылов рыбы вы можете получить административный штраф от 2000 до 5000 рублей. За травмирование, если оно не привело к гибели рыбы, с вас возьмут 50% таксы за экземпляр соответствующего вида. В случае же нанесения значительного ущерба рыбным запасам предусмотрена уголовная ответственность. Если вы нарушаете закон на территории государственных природных заповедников, национальных парков и их охранных зон, то заплатите штраф в трёхкратном размере.