Начнем с жары и уйдем в холод: погода в Хабаровском крае устроит качели жителям на этой неделе

Началась самая длинная рабочая неделя, но с воскресенья жителей Хабаровского края ждут и длинные выходные, а значит, самое время запланировать выезды на природу, прогулки в парках и походы на площади. Главное, чтобы погода не подвела, но, как сообщают синоптики, в регионе к концу недели серьезно похолодает. Подробнее о том, что ждет жителей региона на этой неделе на улице, в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного УГМС, рассказала в эфире Радио «Комсомольская правда», к каким сюрпризам от погоды готовиться на этой неделе. К слову, до самой пятницы в регионе будет достаточно тепло, а уже потом начнется похолодание.
— Большая часть этой недели, первая ее половина, по крайней мере, будет без существенных осадков, днем будет воздух прогреваться до +20 +21 градуса в Хабаровске, ну, а по территории края вообще может и до +25 градусов доходить, — говорит Галина Брынцева.
Температура воздуха в первой половине недели по ночам будет колебаться в пределах 5−8 градусов со знаком плюс, а с пятницы будет уже +1+4. Начиная с 26 числа, край ждет неустойчивая погода, на подходе к региону циклон и холодная воздушная масса. Они принесут с собой дожди и усиление ветра. Порывы могут местами достигать 20 метров в секунду.
С приходом циклона понизится и температура воздуха, днем градусник будет показывать уже не +21 градус, а лишь +15. Так что погреться жителям края и хабаровчанам удастся только в первой половине этой недели.