Начнем с жары и уйдем в холод: погода в Хабаровском крае устроит качели жителям на этой неделе

Началась самая длинная рабочая неделя, но с воскресенья жителей Хабаровского края ждут и длинные выходные, а значит, самое время запланировать выезды на природу, прогулки в парках и походы на площади. Главное, чтобы погода не подвела, но, как сообщают синоптики, в регионе к концу недели серьезно похолодает. Подробнее о том, что ждет жителей региона на этой неделе на улице, в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".