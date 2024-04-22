«АмурФест. Весна» пройдет на двух площадках Хабаровска

В Хабаровске почти подготовились к традиционному фестивалю-ярмарке «АмурФест. Весна». Он пройдет на двух площадках: 10 мая на площади Краевого Дворца дружбы «Русь» на Герцена, 2, а 11 и 12 мая — на площади имени Ленина. Для гостей подготовили интересную программу, мастер-классы и интерактивы. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".