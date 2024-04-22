«АмурФест. Весна» пройдет на двух площадках Хабаровска

В Хабаровске почти подготовились к традиционному фестивалю-ярмарке «АмурФест. Весна». Он пройдет на двух площадках: 10 мая на площади Краевого Дворца дружбы «Русь» на Герцена, 2, а 11 и 12 мая — на площади имени Ленина. Для гостей подготовили интересную программу, мастер-классы и интерактивы. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Фестиваль проходит в 12-й раз, и каждый год его посещают все больше гостей. В этом году запланированы выступления артистов из Комсомольска-на-Амуре, Бикинского, Советско-Гаванского и Ульчского районов.
От мастеров и творческих коллективов поступило больше 300 заявок. Совсем скоро будет определен окончательный список участников. Также в этом году на фестивале будут представители креативной индустрии.
На концерте выступят больше 200 участников. За три дня свои номера покажут группа Heart Beat из Комсомольска-на-Амуре, вокальный ансамбль «Зимняя вишня» из Советской Гавани, ансамбль «Стиль» из Хабаровского района, образцовый ансамбль национального танца «Диро» из поселка Булава Ульчского района.