В Красноярском крае назвали районы с высоким риском паводков

Также в МЧС дали несколько ценных советов, что нужно делать, если вы получили сообщение о надвигающемся паводке. В первую очередь, надо отключить газ и электричество. По возможности, надо перенести ценные вещи на верхние этажи или чердак. Животных из здания надо вывести. Также необходимо собрать все документы, деньги, а также теплую одежду и аптечку с расчетом на несколько дней.