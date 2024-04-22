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В Красноярском крае назвали районы с высоким риском паводков

Список городов и районов, которые могут пострадать от паводков, назвали в Красноярском крае.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае назвали районы и города, которые могут попасть в зону паводка. Данными поделились в региональном управлении МЧС.

Список по районам выглядит так: Абанский, Богучанский, Большемуртинский, Березовский, Емельяновский, Енисейский, Нижнеингашский, Новоселовский, Партизанский, Сухобузимский, Уярский, а также Тюхтетский муниципальный округ.

Что касается населенных пунктов, подтопить может Красноярск, Енисейск, Иланский, Минусинск, Назарово и Уяр.

Также в МЧС дали несколько ценных советов, что нужно делать, если вы получили сообщение о надвигающемся паводке. В первую очередь, надо отключить газ и электричество. По возможности, надо перенести ценные вещи на верхние этажи или чердак. Животных из здания надо вывести. Также необходимо собрать все документы, деньги, а также теплую одежду и аптечку с расчетом на несколько дней.

Если нужна помощь, звоните по номерам 101 или 112.