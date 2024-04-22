Дороги во Владивостоке избавляют от ям и неровностей

В приморской столице продолжаются работы по обновлению дорог. Так, на проспекте 100-летия Владивостока, а также на Зейской, Батарейной и других улицах в выходные уложили новый асфальт, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Работы проводит муниципальная дорожная служба «Содержание городских территорий». Круглосуточно специалисты занимаются ремонтом, устраняют образовавшиеся за зиму ямы и неровности.
За прошедшие выходные, 20 и 21 апреля, новый асфальт уложили на Зейской, 4, Черняховского, 13, Жигура, 2, 14 и 16, Батарейной, Марины Расковой и Калинина, а также на участке от остановки «Молодежная» до «Фабрика Заря» на проспекте 100-летия Владивостока.
«Сейчас силами подрядных организаций такие работы проводятся на Никифорова, Героев Хасана и перекрестке Адмирала Юмашева — Нейбута, а силами муниципальной дорожной службы осуществляется ремонт улиц Вертолетная и Пшеницына», — рассказали в управлении дорог мэрии.
Отметим, что меняется в городе не только асфальт, но и дорожная разметка. Сотрудники «СГТ» наносят сплошные и прерывистые линии, выделяют островки безопасности, а также обновляют «зебры», стоп-линии.
На прошлой неделе новые разметки появились на нескольких улицах, а именно на Алеутской, Корабельной набережной, Уборевича, Семеновской, Фонтанной, Океанском проспекте, на Партизанском проспекте.
В связи с изменениями жителей и гостей приморской столицы просят быть более внимательными, а также соблюдать требования дорожных знаков и разметок на улицах.