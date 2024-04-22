Дороги во Владивостоке избавляют от ям и неровностей

В приморской столице продолжаются работы по обновлению дорог. Так, на проспекте 100-летия Владивостока, а также на Зейской, Батарейной и других улицах в выходные уложили новый асфальт, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу мэрии.