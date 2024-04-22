В Приморье более 9 миллионов рублей направят на поддержку ветеранов ко Дню Победы

Так, участники и инвалиды войны получат беззаявительно по 5 тысяч рублей. Такой же размер единовременной выплаты предусмотрен бывшим узникам концлагерей и других мест принудительного содержания, а также тем, кто награжден знаком «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», труженики тыла, участники боевых действий в районе острова Даманского и в районе озера Жаланашколь.