В Приморье более 9 миллионов рублей направят на поддержку ветеранов ко Дню Победы

Как рассказали в региональном министерстве труда и социальной политики, выплаты в связи с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне получат отдельные категории граждан.
Так, участники и инвалиды войны получат беззаявительно по 5 тысяч рублей. Такой же размер единовременной выплаты предусмотрен бывшим узникам концлагерей и других мест принудительного содержания, а также тем, кто награжден знаком «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», труженики тыла, участники боевых действий в районе острова Даманского и в районе озера Жаланашколь.
Единовременную выплату в размере 3 тысяч рублей получат вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, а также супруги умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941−1945 годов.
Также в Приморье ветераны и участники Великой Отечественной войны имеют право на ряд льгот, в числе которых:
— 50% компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг. Она предоставляется ветеранам, участникам Великой Отечественной войны и членов их семей;
— 100% компенсация взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме для собственников жилого помещения;
— денежная выплата на проезд по карте «Приморец».
Помимо этого, ветераны и участники Великой Отечественной войны получают через Социальный Фонд России ежемесячную денежную выплату или набор социальных услуг в натуральном виде, напоминает правительство региона.