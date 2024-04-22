22 апреля в домах Хабаровска отключили горячую воду из-за испытаний на теплосетях, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.
Горячей воды не будет до 27 апреля у потребителей ТЭЦ-2.
Отключения коснулись домов в нескольких районах города. В том числе Кировского района в границах улиц Амурский бульвар — Джамбула — Металлистов — Тихоокеанская — Истомина — Амурский бульвар;
Центрального района: Амурский бульвар, улица Шеронова, Ленина от площади Блюхера до Шевченко, Гамарника (нечетная сторона);
Индустриального района: улица Калинина — переулок Доступный — улица Волочаевская — улица Гамарника — улица Пионерская от Фабричного переулка до улицы Шевчука, улица Павла Морозова до улицы Кубяка.