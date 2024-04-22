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В селе Цветочное после визита Виталия Хоценко отремонтируют детскую школу искусств

Там размещали эвакуационный пункт для размещения пострадавших от паводка.

Источник: Фото из телеграм-канала губернатора Омской области Виталия Хоценко

Губернатор Омской области Виталий Хоценко на прошлой неделе побывал в селе Цветочное Русско-Полянского района. Он посетил пункт временного размещения для жителей, пострадавших от паводка. Пункт был оборудован в детской школе искусств.

После визита в Цветочное губернатор распорядился заменить старые деревянные окна в школе на новые. Получить финансирование на ремонт планируют из федерального бюджета. Также в школе искусств планируют обновить музыкальные инструменты.

«Нашим детям нужны современные и комфортные условия для занятий творчеством».

отметил губернатора

Отметим, что село Цветочное в Омской области пострадало от весеннего половодья. По словам местных старожилов, такого паводка они не видели с середины 80-х годов.

образование