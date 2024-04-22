В селе Цветочное после визита Виталия Хоценко отремонтируют детскую школу искусств

Губернатор Омской области Виталий Хоценко на прошлой неделе побывал в селе Цветочное Русско-Полянского района. Он посетил пункт временного размещения для жителей, пострадавших от паводка. Пункт был оборудован в детской школе искусств.
После визита в Цветочное губернатор распорядился заменить старые деревянные окна в школе на новые. Получить финансирование на ремонт планируют из федерального бюджета. Также в школе искусств планируют обновить музыкальные инструменты.
«Нашим детям нужны современные и комфортные условия для занятий творчеством».
Отметим, что село Цветочное в Омской области пострадало от весеннего половодья. По словам местных старожилов, такого паводка они не видели с середины 80-х годов.