Повар из Комсомольска-на-Амуре пришла на кастинг в кулинарную битву Ивлева и Агзамова

На телеканале «Пятница!» (18+) продолжается третий сезон кулинарного поединка Константина Ивлева и Рената Агзамова — «Битва шефов» (16+) в новом интерактивном формате. Главные шефы страны встретятся на кулинарном ринге и соберут свои команды поваров, чтобы найти среди них главный талант России, сообщает ИА AmurMedia.
В числе участников кастинга оказалась 28-летняя Елизавета Белова из Комсомольска-на-Амуре. На кастинг в шоу Елизавета принесла авторский бургер.
Если Елизавете Беловой удастся пройти кастинг шефов, она окажется в команде одного из них. Работая с участниками, Ивлев и Агзамов будут передавать им свое мастерство и в конкурентной борьбе доказывать, чей авторитет круче. В каждом раунде после приготовления блюд Ивлев и Агзамов будут избавляться от самых слабых кулинаров в своих командах. Победит тот шеф, чей ученик останется в финале и выиграет поединок.
Голосовать за испытание можно будет на специальном сайте «Битвы шефов», попасть на который можно отсканировав QR-код во время эфира. Самые активные зрители получат призы.
Удастся ли Елизавете из Комсомольска-на-Амуре пройти кастинг, можно увидеть уже сегодня в 19:00 на телеканале «Пятница!» в проекте «Битва шефов».
Ранее в шоу принимала участие ещё одна комсомольчанка — Екатерина Смирнова. На кастинг в шоу Екатерина принесла шоколадный медовик по авторскому рецепту.