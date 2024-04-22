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Приморцев предупредили о новом виде мошенничества

Людям говорят о необходимости поменять полис ОМС и просят установить приложение на телефон.

Источник: Freepik

Телефонные мошенники не устают придумывать новые уловки, чтобы получить доступ к личным данным граждан и завладеть их деньгами. Теперь злоумышленники пытаются «сыграть» на необходимости внести изменения в полисы ОМС.

Аферисты звонят гражданам, представляясь сотрудниками страховых медицинских организаций, ФОМС, минздрава. Людям говорят, что полис обязательного медицинского страхования надо менять. А для этого надо установить некое приложение на телефон и перейти по ссылке.

Пресс-служба ТФОМС по Приморскому краю сообщает, что никакого отношения к этим звонкам не имеет. Их сотрудники даже не имеют право просить по телефону дать личные данные. А тем более рассылать какие-то приложения или требовать замены полиса ОМС.

Заменить полис или получить новый можно в компании «Восточно-страховой альянс». Кстати, в Приморском крае это единственный страховщик, который работает с ОМС. Другой путь — человек сам может исправить свои данные через личный кабинет на сайте Госуслуги.

Если вам предлагают другие варианты, то, скорее всего, вы столкнулись с мошенниками, которые хотят получить доступ к вашим личным данным и деньгам.

«Полисы ОМС, выданные после первого мая 2011 года (без разницы — бумажные или электронные) не ограничены по сроку действия для граждан Российской Федерации», — сообщает пресс-служба ТФОМС по Приморью.

Для иностранных граждан процедура получения полиса ОМС отличается. Но они должны обращаться лично в страховую организацию.