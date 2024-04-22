Последний рейс из Омска в Таиланд вылетит на этой неделе

Последний рейс из Омска на остров Пхукет в Таиланде отправится 24 апреля. Причина прекращения полетов — сезон дождей в Таиланде, который начнется в мае и продлится до октября.
Рейс по маршруту Омск — Пхукет с ноября 2023 года выполняла авиакомпания Azur Air. При самолеты перевозчика продолжат летать из Омска в Хургаду и Анталью.
Ранее мы писали, что из Омска отменили прямые рейсы в Ташкент и Томск. Как выяснила «КП Омск», причинами отмены прямых рейсов в Томск стали отмена субсидирования и низкий пассажиропоток.