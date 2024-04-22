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Последний рейс из Омска в Таиланд вылетит на этой неделе

Самолеты перестанут летать в Таиланд из-за грядущего сезона дождей.

Источник: Комсомольская правда

Последний рейс из Омска на остров Пхукет в Таиланде отправится 24 апреля. Причина прекращения полетов — сезон дождей в Таиланде, который начнется в мае и продлится до октября.

Рейс по маршруту Омск — Пхукет с ноября 2023 года выполняла авиакомпания Azur Air. При самолеты перевозчика продолжат летать из Омска в Хургаду и Анталью.

Ранее мы писали, что из Омска отменили прямые рейсы в Ташкент и Томск. Как выяснила «КП Омск», причинами отмены прямых рейсов в Томск стали отмена субсидирования и низкий пассажиропоток.