Во Владивостоке стартовала весенняя акция «Ненужную бумагу, пластик — на нужное дело!»

Ежегодная весенняя акция «Ненужную бумагу, пластик — на нужное дело!» для школьников стартовала во Владивостоке.
В управлении природопользования и охраны окружающей среды администрации Владивостока сообщили, что школы проводят раздельный сбор макулатуры и пластика в течение недели с момента отправки заявки. После этого организаторы взвешивают отходы, подсчитывают их и вывозят.
«Подведение итогов проходит в течение следующей недели после окончания сбора. По итогам каждой из акций определяются школы-победители, собравшие в сумме максимальное количество макулатуры и пластика. Школам-победителям присваиваются 1, 2 и 3 места. Они получат различные подарки и дипломы», — подчеркнули в управлении.
На одной из первых акций самыми активными в сборе отдельных видов отходов стали школы № 73, 82 и гимназия № 2, сообщает городская администрация.