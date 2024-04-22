Больше 5,5 тысяч человек сдадут ЕГЭ в 2024 году

В Хабаровском крае Единый государственный экзамен сдадут 5666 человек. Это выпускники школ текущего года и прошлых лет, а также студенты колледжей и техникумов. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Первые экзамены состоятся 23 мая. В этот день ребята проверят свои знания по географии, литературе и химии. Это предметы по выбору.
— Мы организовали большую подготовительную работу. Оснастили всем необходимым 90 пунктов сдачи ЕГЭ, уделив особое внимание обеспечению безопасности детей. Подготовили более четырех тысяч специалистов, задействованных в проведении экзаменов, — рассказал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.
Также в этом году ребята смогут пересдать один экзамен. Это поручение Владимира Путина. Повторные экзамены запланированы на 4 и 5 июля, чтобы школьники успели подать заявления в вузы.
В прошлом году максимальные 100 баллов на экзаменах получили 49 школьников из Хабаровского края.