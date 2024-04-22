В хабаровском театре прошла премьера мюзикла-феерии «Винил»

— Впечатлил масштаб мюзикла. Все так четко отрепетировано, до малейших деталей. Все происходящее кажется реальным. Порой ловишь себя на мысли, будто ты находишься прямо на сцене, в центре событий. Настолько притягателен сюжет, что смотришь не отрываясь, сопереживаешь героям, — делится впечатлениями зритель Александр Казаков.
Действие происходит в Москве накануне Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Ансамбль «Винил» мечтает выступить там и поразить иностранцев своим талантом. Но музыка, которую играют ребята, нравится далеко не всем…
Около десяти лет мюзикл «Винил» с успехом идет на многих российских сценах. В залах всегда аншлаги. И это не удивительно, ведь в этой истории раскрытие сложных тем гармонично сплелось с легкостью и комедийностью. Герои, которые сначала просто хотят показать свою индивидуальность и непохожесть, выделиться из толпы, позже вынуждены по-настоящему бороться за свои принципы и доказывать право на иные взгляды. И все это под звуки особого советского джаза.
Артист-вокалист Даниил Степанов, исполнивший роль одного из стиляг, отмечает, что спектакль получился очень танцевальным. И характер эпохи прекрасно отразила музыка, композитора Евгения Загота.
— Мы работаем с его материалом не в первый раз. Его музыка звучала в наших мюзиклах «Капитанская дочка» и «Волшебник Изумрудного города». Честно признаюсь, я считаю этого человека гением. Он пишет музыку так, что она в каком-то смысле узнаваема. Начинается мелодия, и ты думаешь, что это похоже на какой-то очень известный шлягер. Слушаешь и тебе это нравится, ты запоминаешь, хочется петь постоянно. Это здорово. Мне кажется для композитора это самое главное, чтобы мелодии запоминались, и людям хотелось их исполнять, — говорит актер.
В первую очередь за счет необычных костюмов, где через некую утрированность стилей получилось максимально отразить взгляды каждого из персонажей. Наряды делят их на группы: стиляги, комсомольцы, иностранцы… И, если между собой они различаются кардинально, то внутри каждой категории отличий не так уж и много. Они едины в своих взглядах и мышлении. Это интересная находка художника Ирины Сидоренко дает по-новому раскрыться характерам каждого из героев.
— Задача не стояла сделать так, чтобы мы очень точно попадали в стилистику периода, в том числе по костюмам. Нет прямого «цитирования» образов того времени. Хотелось одновременно и немножечко перескочить во времени, и не потерять целостность композиции. Чтобы очень четко была видна внутренняя позиция каждого героя в обществе, — объясняет Ирина Сидоренко.
Художник признается, что такое решение было рискованным. Можно не угодить зрителям, которые помнят ту эпоху и точно скажут, что стиляги не носили цветные парики, а у комсомольцев не было пионерских галстуков. Но бурные овации в зале дали понять, что задумку поняли.
Такая стилизация словно показала, какими видели этих людей другие. «Комсомольцы в сером» предстали такими, какими их, вероятно, воспринимали стиляги. Непримечательные, одинаковые. Что могло выделить их из толпы? Разве что их патриотизм, такой же яркий, как красный галстук, который они повязали еще будучи пионерами и теперь носят постоянно. Возможно он и не реальный вовсе, а метафора их взгляда на жизнь. Сами стиляги — это полная противоположность им. Яркие, кричащие. А их цветные волосы тоже стали своеобразной метафорой необычности.
Идея с костюмами точно выделяет постановку хабаровчан среди других вариаций. И определенно запоминается. Еще один необычный акцент — плакаты с лозунгами. Каждый из них, появляясь на фоне, становился лейтмотивом конкретной сцены, отражая мысли героев.
— Хабаровский зритель полюбит «Винил» за его красочность, музыкальность и фееричность. У нас был серьезный репертуар в начале сезона, ставили «Первый бал Наташи Ростовой» по «Войне и миру». И, конечно, понимали, что весной захочется каких-то ярких красок, легкости. Мюзикл про стиляг подходит как нельзя лучше, — уверен худрук театра.
Сам Никита Туранов исполнил одну из главных ролей — Жоржи. Впервые он появился в этом образе еще за несколько дней до премьеры, когда музыкальный театр презентовал клип на песню «Девушка-мечта», специально снятый в качестве анонса мюзикла. Композицию, кстати, выбрали не случайно. На ней завязаны несколько важных сюжетных ходов.
В день премьеры зрители увидели именно того Жоржи, которого запомнили по клипу. Но позже воплощать его на сцене будет также заслуженный артист Хабаровского края Андрей Кучинский. По два «лица» есть у всех персонажей. Например, в роли Полковника — отца Жоржи — можно увидеть заслуженного артиста России Дениса Желтоухова и заслуженного артиста Хабаровского края Валентина Кравчука. А у двоих героев даже по три исполнителя. Роль комсорга Капитолины могут играть артистки Надежда Бобовская, Марьяна Виноградова и Юлия Горенская. А изобретателя Бунчи — Алексей Виноградов, Андрей Кучинский и Даниил Степанов.
— Я рекомендую сходить на «Винил» несколько раз именно для того, чтобы увидеть его в разных составах. Я играю своего персонажа безусловно отталкиваясь от своей органики. У нас три Бунчи и каждый из них эксклюзивен. И каждое взаимодействие артистов будет уникальным. Приходите на пять показов, на десять… они все будут разными, — советует зрителям Алексей Виноградов.
И, пожалуй, многие этим советом воспользуются, потому что «Винил» — одна из тех постановок, которые хочется пересматривать. А еще это то произведение, которое потом начинаешь цитировать, потому что фразочек, подходящих под любые жизненные ситуации, здесь хоть отбавляй.