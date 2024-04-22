В хабаровском театре прошла премьера мюзикла-феерии «Винил»

— Мы работаем с его материалом не в первый раз. Его музыка звучала в наших мюзиклах «Капитанская дочка» и «Волшебник Изумрудного города». Честно признаюсь, я считаю этого человека гением. Он пишет музыку так, что она в каком-то смысле узнаваема. Начинается мелодия, и ты думаешь, что это похоже на какой-то очень известный шлягер. Слушаешь и тебе это нравится, ты запоминаешь, хочется петь постоянно. Это здорово. Мне кажется для композитора это самое главное, чтобы мелодии запоминались, и людям хотелось их исполнять, — говорит актер.