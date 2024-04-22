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Почти 47 тысяч жителей Владивостока проголосовали за скверы для благоустройства

Совсем немного осталось до окончания голосования за скверы, которое проходит на сайте 25.gorodsreda.ru. В нем приняли участие уже почти 47 тысяч владивостокцев.

Совсем немного осталось до окончания голосования за скверы, которое проходит на сайте 25.gorodsreda.ru. В нем приняли участие уже почти 47 тысяч владивостокцев.

По данным на 09:00 сегодняшнего дня, результаты распределились следующим образом:


сквер в районе Борисенко, 102 — 14049 голосов;

сквер в районе Некрасовской, 96−98 — 9865 голосов;

сквер Кутузова — 9222 голоса;

сквер в районе Ильичева, 14−16 — 4351 голос;

сквер Магнитогорский −4328 голосов;

сквер Октябрьский — 4102 голоса;

сквер в районе Октябрьской, 10−12 — 1010 голосов.

Напомним, три территории, набравшие большинство голосов, благоустроят в первую очередь в 2025 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», сообщает мэрия.

ЖКХ