Почти 47 тысяч жителей Владивостока проголосовали за скверы для благоустройства

Совсем немного осталось до окончания голосования за скверы, которое проходит на сайте 25.gorodsreda.ru. В нем приняли участие уже почти 47 тысяч владивостокцев.
По данным на 09:00 сегодняшнего дня, результаты распределились следующим образом:
сквер в районе Борисенко, 102 — 14049 голосов;
сквер в районе Некрасовской, 96−98 — 9865 голосов;
сквер Кутузова — 9222 голоса;
сквер в районе Ильичева, 14−16 — 4351 голос;
сквер Магнитогорский −4328 голосов;
сквер Октябрьский — 4102 голоса;
сквер в районе Октябрьской, 10−12 — 1010 голосов.
Напомним, три территории, набравшие большинство голосов, благоустроят в первую очередь в 2025 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», сообщает мэрия.