В Кузбассе создадут тактильную копию фронтовых рисунков местного художника

По данным правительства Кузбасса, ко Дню Победы для людей с нарушениями зрения адаптируют фронтовые рисунки кузбасского художника Александра Кирчанова. Специалисты создадут их тактильные копии, которые можно будет изучить с помощью прикосновения. Работы представят в Специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих.
Тактильным моделированием занимается Полина Абрамова, которая возглавляет лабораторию кафедры музейного дела КемГИК. Её команде удалось сделать художественное наследие, историю и культуру региона доступными для инвалидов.
В коллекции Полины и её коллег уже есть копии Мемориала Воину-Освободителю, 3D-модели бюста Алексея Леонова, монумента «Память шахтёрам Кузбасса», памятника Михайле Волкову, копии рисунков шаманского бубна шорцев, петроглифов памятника Томская писаница и многое другое.