В Кузбассе создадут тактильную копию фронтовых рисунков местного художника

По данным правительства Кузбасса, ко Дню Победы для людей с нарушениями зрения адаптируют фронтовые рисунки кузбасского художника Александра Кирчанова. Специалисты создадут их тактильные копии, которые можно будет изучить с помощью прикосновения. Работы представят в Специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих.