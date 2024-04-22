Шестая неделя Великого поста: что можно и нельзя делать

«Особенностью этой седмицы является то, что на нее приходится сразу два крупных события. В субботу, 27 апреля, будет праздноваться воскрешение Господом Иисусом Христом Своего друга Лазаря. Житель Вифании Лазарь на тот момент был мертв уже четыре дня. А в воскресенье, 28 апреля, православные отметят великий двунадесятый праздник — Вход Господень в Иерусалим или, как называют его в странах исторической Руси, Вербное воскресенье. Суть праздника заключается в воспоминании торжественного въезда Господа Иисуса Христа в Иерусалим накануне Его страданий. На Ближнем Востоке праздник известен как Пальмовое воскресенье. В России его называют Вербным: именно верба в нашем климате распускается раньше всех деревьев», — комментируют в Челябинской епархии.