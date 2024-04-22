Шестая неделя Великого поста: что можно и нельзя делать

В понедельник, 22 апреля, начинается шестая неделя (седмица) Великого поста, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Напомним, Великий пост для христиан — семь седмиц, в которые запрещено употреблять в пищу еду животного происхождения (мясо, яйца, молочные продукты), время, предназначенное для духовного очищения и сближения с Богом. В 2024 году этот период длится с 18 марта по 4 мая.
Седмица (буквально «семерка») — церковнославянское название семидневного календарного цикла. «Неделей» (от «не делать») назывался первый день седмицы.
Каждая из седмиц Великого поста имеет свое название.
Шестая седмица — с 22 по 28 апреля, называется неделей Вайи или Вербной. На этой неделе отмечается Вход Господень в Иерусалим. Верующие приходят в храм с ветвями вербы в руках, поэтому воскресенье шестой седмицы называется Вербным. В субботу вспоминается чудесное воскрешение Лазаря, который умер за четыре дня до появления Иисуса в Иерусалиме.
«Особенностью этой седмицы является то, что на нее приходится сразу два крупных события. В субботу, 27 апреля, будет праздноваться воскрешение Господом Иисусом Христом Своего друга Лазаря. Житель Вифании Лазарь на тот момент был мертв уже четыре дня. А в воскресенье, 28 апреля, православные отметят великий двунадесятый праздник — Вход Господень в Иерусалим или, как называют его в странах исторической Руси, Вербное воскресенье. Суть праздника заключается в воспоминании торжественного въезда Господа Иисуса Христа в Иерусалим накануне Его страданий. На Ближнем Востоке праздник известен как Пальмовое воскресенье. В России его называют Вербным: именно верба в нашем климате распускается раньше всех деревьев», — комментируют в Челябинской епархии.
На шестой неделе поста важно больше времени уделять молитвам и изучению Евангелия, а также участвовать в богослужениях. Категорически нельзя заниматься пустословием. Грехом также считаются бранные слова, ссоры и злопамятство.
Можно есть овощи, фрукты, крупы разного рода, но не разрешается принятие пищи животного происхождения. Также с понедельника по пятницу, если на эти дни не приходится какой-либо праздник, не употребляется и растительное масло.
Однако следует помнить, что все эти правила прописаны в монастырском уставе. Простые прихожане, как правило, постятся мягче — например, ограничиваются только исключением пищи животного происхождения.