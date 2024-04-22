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Распадская пополнила парк современных локомотивов еще одной машиной

В Кузнецкпогрузтрансе Распадской угольной компании вышел на линию маневровый тепловоз производства Брянского машиностроительного завода.

В Кузнецкпогрузтрансе Распадской угольной компании вышел на линию маневровый тепловоз производства Брянского машиностроительного завода. Основное отличие этой модели от машин ранних серий — электронный впрыск топлива. Современная система управления подачей топлива улучшает тяговые характеристики локомотива, экономит горючее и сокращает выбросы вредных веществ в атмосферу.

Сделать эффективнее и безопаснее работу локомотивной бригады помогает система видеонаблюдения, которая почти исключает слепые зоны. Регистратор параметров движения собирает информацию с датчиков и позволяет видеть расход горючего, анализировать простои и предотвращать поломки. Для комфорта машиниста и его помощника кабина оснащена климат-контролем и холодильником.

Железнодорожники Кузнецкпогрузтранса обслуживают пять шахт и ряд других предприятий Распадской угольной компании. Они доставляют добытый горняками уголь на обогатительные фабрики Новокузнецка, а затем транспортируют полученный концентрат до путей основного перевозчика — РЖД. Каждый день железнодорожники отправляют до 800 вагонов.

Вместе с новым тепловозом в локомотивном парке Кузнецкпогрузтранса сейчас 32 машины. Из них 13 современных модификаций. С 2012 года парк техники обновлен на треть. Кроме того, предприятие одно из немногих в стране имеет сертификат на проведение капитальных ремонтов тепловозов и может обновлять подвижной состав самостоятельно.

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