Распадская пополнила парк современных локомотивов еще одной машиной

Вместе с новым тепловозом в локомотивном парке Кузнецкпогрузтранса сейчас 32 машины. Из них 13 современных модификаций. С 2012 года парк техники обновлен на треть. Кроме того, предприятие одно из немногих в стране имеет сертификат на проведение капитальных ремонтов тепловозов и может обновлять подвижной состав самостоятельно.