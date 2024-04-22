Во Владивостоке на одной из улиц изменят схему движения

Напомним, во Владивостоке на острове Русском в апреле изменят схему движения. Недалеко от пешеходного перехода в районе автобусной остановки «Мини-ТЭЦ Центральная» установят знак предписывающий только поворот на право. После вступления изменений в силу будет нельзя с второстепенной дороги повернуть к корпусу ДВФУ.