Во Владивостоке на одной из улиц изменят схему движения

Во Владивостоке в районе улицы Калинина, 17 В изменят организацию дорожного движения. Здесь планируется установить знаки, запрещающие стоянку транспорта на данном участке, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
Специалисты управления дорог администрации Владивостока объяснили, что предстоящие изменения связаны с обращениями оперативных служб. Основной причиной является затруднение проезда пожарных машин из-за припаркованных на этом участке автомобилей.
Водителей просят быть внимательными и строго соблюдать новые требования по дорожным знакам, которые будут установлены в ближайшее время.
Напомним, во Владивостоке на острове Русском в апреле изменят схему движения. Недалеко от пешеходного перехода в районе автобусной остановки «Мини-ТЭЦ Центральная» установят знак предписывающий только поворот на право. После вступления изменений в силу будет нельзя с второстепенной дороги повернуть к корпусу ДВФУ.