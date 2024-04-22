Кто хотел охладиться? На смену аномальной жаре в Челябинске придет холод со снегом

В Челябинске на этой неделе прогнозируют похолодание, может даже пойти снег.
Истомившимся от жары горожанам нужно дотерпеть до вторника 23 апреля. В этот день температура опустится до +15. Возможен дождь.
В ночь на среду температура и вовсе упадет до нуля градусов. Может пойти дождь со снегом.
В четверг 25 апреля осадки продолжатся, будет пасмурно и всего +5 градусов днем.
По предварительному прогнозу Гидрометцентра, самой холодной станет ночь на пятницу. Температура упадет до −1 градуса.
Но уже в выходные начнется новое потепление. В субботу воздух разогреется до +14, а в воскресенье 28 апреля — и до +19 градусов.
Напомним, в минувшие выходные челябинцы открыли купальный сезон, спасаясь от изнурительной жары.