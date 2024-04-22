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Кто хотел охладиться? На смену аномальной жаре в Челябинске придет холод со снегом

В Челябинске после 30-градусной жары температура опустится ниже нуля, пойдет снег.

Сейчас в Ричмонде: +6° 0 м/с 93% 759 мм рт. ст. +9°

В Челябинске на этой неделе прогнозируют похолодание, может даже пойти снег.

Истомившимся от жары горожанам нужно дотерпеть до вторника 23 апреля. В этот день температура опустится до +15. Возможен дождь.

В ночь на среду температура и вовсе упадет до нуля градусов. Может пойти дождь со снегом.

В четверг 25 апреля осадки продолжатся, будет пасмурно и всего +5 градусов днем.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра, самой холодной станет ночь на пятницу. Температура упадет до −1 градуса.

Но уже в выходные начнется новое потепление. В субботу воздух разогреется до +14, а в воскресенье 28 апреля — и до +19 градусов.

Напомним, в минувшие выходные челябинцы открыли купальный сезон, спасаясь от изнурительной жары.