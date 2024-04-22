Экологи объяснили зелёную пыль на машинах и домах челябинцев

Источником зелёной пыли на окнах, крышах и машинах южноуральцев стали цветущие деревья. Об этом сообщили в региональном минэкологии.



Ранее жителей региона напугал непонятный жёлто-зелёный налёт, появившийся на домах и стёклах авто. При этом многие заметили неожиданно проявившийся кашель, насморк и першение в горле.



Доктор биологических наук, доцент Альфира Сибиркина пояснила, что осадком оказалась пыльца берёзы. В этом году деревья зацвели раньше из-за тёплой погоды.



«В активную фазу цветения вступили многие ветроопыляемые растения, что и смогли наблюдать жители Челябинска и области. Сейчас как раз сезон, который продлится около двух недель. В этом году он начался на неделю раньше из-за тёплых погодных условий», — рассказала эксперт.



В минэкологии отмечают, что концентрация пыльцы в воздухе понизится, когда похолодает и пойдут дожди. А значит, ослабятся и биологические проявления явления. Пока же южноуральцам с аллергическими реакциями лучше пить больше воды и защищать себя медицинскими масками.