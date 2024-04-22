Включить Новосибирск в проект «Чистый воздух» просит депутат Госдумы

Отметим, что в ФП «Чистый воздух» входят 43 города, среди которых Искитим (единственный из Новосибирской области). Для включения в проект необходимо, чтобы на протяжении трёх лет Росгидромет фиксировал «высокий» и «очень высокий» уровень загрязнённости воздуха. Минприроды региона сообщает, что в Новосибирске отмечается «повышенный» уровень, а потому город не может быть включен в федеральный проект.