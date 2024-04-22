Регистрация на сдачу ЦТ завершается в Беларуси

МИНСК, 22 апр — Sputnik. Регистрация на сдачу централизованного тестирования (ЦТ) завершается в Беларуси, сообщает Sputnik.
Понедельник, 22 апреля — последний день, когда абитуриенты могут зарегистрироваться для участия в ЦТ. Сделать это можно двумя способами: заполнив электронную форму на сайте РИКЗ либо непосредственно в пункте регистрации.
Во втором случае при себе нужно иметь удостоверяющий личность документ — паспорт, ID-карты, вид на жительство или другой, предусмотренный законодательством.
За прием и оформление документов следует внести плату — 0,1 базовой величины (4 рубля) за один предмет. Затем в пункте регистрации будет необходимо получить пропуск. Только после этого процесс регистрации считается завершенным.
Централизованное тестирование будет проводиться по 15 учебным предметам. В текущем году ЦТ пройдет раньше — 27 и 30 мая, а также 3 и 6 июня. Резервные дни сдачи назначены на 19, 21 и 23 июня.