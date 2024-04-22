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В Новосибирской области начинают выходить из зимней спячки черные гадюки

Житель села Сузун обнаружил змею в районе местной РЭС во время сбора березового сока.

Черные гадюки проснулись в Новосибирской области. Об этом сообщает районная газета «Новая жизнь».

Весна разбудила гадюк от зимней спячки, и их активность заметна в Новосибирской области. Житель села Сузун обнаружил змею в районе местной РЭС во время сбора березового сока.

«Поскольку на снимке нет желтых пятен на шее животного, скорее всего, это гадюка» — прокомментировал биолог Алексей Яновский — «У гадюк окрас может сильно варьироваться — от черного до белого, однако наиболее характерной является зигзагообразная полоса на спине».

Врачи предупреждают об опасности, которую представляют гадюки в этот период, поскольку они могут проявлять агрессию. В основном укусы происходят, когда человек случайно наступает на змею.

«Укус гадюки для человека не смертелен, но очень болезнен» — отмечают токсикологи — «Обычно змеи кусают в конечности, которые сильно распухают и приобретают вид барабана».

Гадюки часто греются на солнце, и их можно встретить на лесных тропах, пнях или камнях. При приближении человека они обычно пытаются скрыться, при угрозе принимают активную оборону, шипя и совершая броски.

Из-за слабого обоняния и слуха гадюки могут быть застигнуты врасплох, что помешает им своевременно уползти.

Яд гадюки обладает преимущественно геморрагическим действием, то есть вызывает кровоизлияние. Укусы ближе к голове наиболее опасны, а токсичность яда выше весной, чем летом.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в зоопарке Новосибирска состоялся праздничный «День манула».

флора и фауна