Из Новосибирской области за неделю выдворили и депортировали почти 100 нелегальных мигрантов

Начальник регионального ГУ МВД также рассказал, что за прошедшую неделю в области было зарегистрировано 35 ДТП, в которых погибли 5 человек. Еще 41 новосибирец получил травмы. 7 ДТП было зафиксировано с участием несовершеннолетних — пострадали 8 детей. Погибших детей нет.