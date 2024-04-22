Из Новосибирской области за неделю выдворили и депортировали почти 100 нелегальных мигрантов

Андрей Кульков рассказал, что за прошедшую неделю на территории сибирского региона было зарегистрировано 471 преступление. Почти половину из них составили кражи — 209 случаев. Каждое третье преступление было совершено с использованием информационно-коммуникационных технологий.
— Было зарегистрировано 35 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков — изъято более 11 килограммов запрещенных веществ. Помимо этого, было изъято 16 единиц гладкоствольного оружия, — пояснил Андрей Кульков.
Начальник регионального ГУ МВД также рассказал, что за прошедшую неделю в области было зарегистрировано 35 ДТП, в которых погибли 5 человек. Еще 41 новосибирец получил травмы. 7 ДТП было зафиксировано с участием несовершеннолетних — пострадали 8 детей. Погибших детей нет.
Если говорить о миграционной обстановке, то за минувшую неделю пятеро мигрантов были депортированы из страны. Еще 84 — выдворены.
Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирской области парень угнал у друга машину, чтобы добраться до дома. Редакция также писала о том, что в Новосибирской области мать шестерых детей заподозрили в причастности к убийству.
Егор САФРОНОВ.