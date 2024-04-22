Омичи на этой неделе останутся без нескольких телеканалов

На этой неделе жители Омской области столкнутся с временным прекращением вещания ряда телеканалов и радиостанций. Об этом предупреждает портал Цифрового эфирного телевидения. С 22 по 28 апреля могут происходить перебои в трансляциях стандартных 20 цифровых телеканалов в девяти населенных пунктах региона.
- Большие Уки: 22 и 23 апреля, с 08:00 до 17:00.
- Крестики: 22 и 23 апреля, с 9:00 до 18:00.
- Калачинск: 22 апреля с 12:00 до 13:30.
- Тара: 23 апреля с 10:00 до 11:00.
- Неверовка: 23 апреля с 11:00 до 17:00.
- Русская Поляна: 24 апреля с 11:00 до 17:00.
- 25 апреля в Павлоградке с 9:00 до 15:00, в селе Башкеево — с 14:00 до 15:00, в Шухово — с 11:00 до 12:00.