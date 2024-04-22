Омичи на этой неделе останутся без нескольких телеканалов

На этой неделе жители Омской области столкнутся с временным прекращением вещания ряда телеканалов и радиостанций. Об этом предупреждает портал Цифрового эфирного телевидения. С 22 по 28 апреля могут происходить перебои в трансляциях стандартных 20 цифровых телеканалов в девяти населенных пунктах региона.