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Омичи на этой неделе останутся без нескольких телеканалов

Плановое прекращение вещания затронет девять населённых пунктов области.

Источник: Om1.ru

На этой неделе жители Омской области столкнутся с временным прекращением вещания ряда телеканалов и радиостанций. Об этом предупреждает портал Цифрового эфирного телевидения. С 22 по 28 апреля могут происходить перебои в трансляциях стандартных 20 цифровых телеканалов в девяти населенных пунктах региона.

  • Большие Уки: 22 и 23 апреля, с 08:00 до 17:00.
  • Крестики: 22 и 23 апреля, с 9:00 до 18:00.
  • Калачинск: 22 апреля с 12:00 до 13:30.
  • Тара: 23 апреля с 10:00 до 11:00.
  • Неверовка: 23 апреля с 11:00 до 17:00.
  • Русская Поляна: 24 апреля с 11:00 до 17:00.
  • 25 апреля в Павлоградке с 9:00 до 15:00, в селе Башкеево — с 14:00 до 15:00, в Шухово — с 11:00 до 12:00.

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