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Схема движения транспорта в центре Москвы изменится 23 апреля

23 апреля в Тверском районе столицы временно изменится схема движения транспорта. Это связано с проведением тренировки с механиками-водителями военной техники к 9 Мая. Ограничения будут действовать с 21:00 до окончания мероприятия.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В это время нельзя будет проехать:

— по участкам Тверской улицы от Моховой улицы до Тверского бульвара и от Большой Бронной улицы до Большой Садовой,

— по участку 1-й Тверской-Ямской улицы от Большой Садовой улицы до улицы Гашека,

— по участку Моховой улицы от Воздвиженки до Тверской улицы,

— по участку улицы Охотный Ряд от Тверской улицы до улицы Большая Дмитровка,

— по участку Большой Никитской улицы от Моховой улицы до Романова переулка.

Для проезда также будет закрыт съезд на Тверскую улицу со стороны станции метро «Маяковская» от дома 2, строения 2 до дома 2, строения 1 по 1-й Тверской-Ямской улице.

Кроме того, кратковременные ограничения движения возможны на участках Тверского бульвара (от Большой Никитской до Тверской улицы), Страстного бульвара (от Тверской улицы до Нарышкинского проезда) и Большого Путинковского переулка (от улицы Малая Дмитровка до Тверской улицы).

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут и выбирать пути объезда.

Подробнее обо всех изменениях можно узнать на сайте Центра организации дорожного движения.