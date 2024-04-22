Схема движения транспорта в центре Москвы изменится 23 апреля

Кроме того, кратковременные ограничения движения возможны на участках Тверского бульвара (от Большой Никитской до Тверской улицы), Страстного бульвара (от Тверской улицы до Нарышкинского проезда) и Большого Путинковского переулка (от улицы Малая Дмитровка до Тверской улицы).