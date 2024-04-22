Схема движения транспорта в центре Москвы изменится 23 апреля

В это время нельзя будет проехать:
— по участкам Тверской улицы от Моховой улицы до Тверского бульвара и от Большой Бронной улицы до Большой Садовой,
— по участку 1-й Тверской-Ямской улицы от Большой Садовой улицы до улицы Гашека,
— по участку Моховой улицы от Воздвиженки до Тверской улицы,
— по участку улицы Охотный Ряд от Тверской улицы до улицы Большая Дмитровка,
— по участку Большой Никитской улицы от Моховой улицы до Романова переулка.
Для проезда также будет закрыт съезд на Тверскую улицу со стороны станции метро «Маяковская» от дома 2, строения 2 до дома 2, строения 1 по 1-й Тверской-Ямской улице.
Кроме того, кратковременные ограничения движения возможны на участках Тверского бульвара (от Большой Никитской до Тверской улицы), Страстного бульвара (от Тверской улицы до Нарышкинского проезда) и Большого Путинковского переулка (от улицы Малая Дмитровка до Тверской улицы).
Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут и выбирать пути объезда.
Подробнее обо всех изменениях можно узнать на сайте Центра организации дорожного движения.