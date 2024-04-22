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Дожди, мокрый снег и сильный ветер ожидаются в Беларуси в понедельник

Синоптики объявили на понедельник оранжевый уровень опасности из-за сильных осадков и порывистого ветра.

Сейчас в Ричмонде: +7° 0 м/с 93% 758 мм рт. ст. +9°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 22 апр — Sputnik. В понедельник утром во многих районах Беларуси ожидаются сильные осадки, днем порывы ветра могут достигать 15−18 м/с, сообщили в Белгидромете.

По прогнозам синоптиков, сегодня будет преобладать облачная погода. Временами ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, местами прогремят грозы. Ветер западный 5−10 м/с с порывами до 14 м/с, на большей части территории страны порывы будут достигать 15−18 м/с.

Дневная температура воздуха составит +3…+9°С, в южных и северо-восточных районах воздух прогреется до +10…+12°С.

Белгидромет из-за сильных осадков и порывистого ветра объявил на понедельник оранжевый уровень опасности.

В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности сильного и порывистого ветра — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, отключение электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах.

Также ветер может повредить и обрушить слабо укрепленные конструкции, кровли зданий и привести к падению деревьев. Сильные осадки значительно снижают видимость и затрудняют движения транспорта, а также могут стать причиной подтоплений отдельных домов, хозпостроек, сельхозугодий, а также автодорог местного значения.