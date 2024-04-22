Дожди, мокрый снег и сильный ветер ожидаются в Беларуси в понедельник

МИНСК, 22 апр — Sputnik. В понедельник утром во многих районах Беларуси ожидаются сильные осадки, днем порывы ветра могут достигать 15−18 м/с, сообщили в Белгидромете.
По прогнозам синоптиков, сегодня будет преобладать облачная погода. Временами ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, местами прогремят грозы. Ветер западный 5−10 м/с с порывами до 14 м/с, на большей части территории страны порывы будут достигать 15−18 м/с.
Дневная температура воздуха составит +3…+9°С, в южных и северо-восточных районах воздух прогреется до +10…+12°С.
Белгидромет из-за сильных осадков и порывистого ветра объявил на понедельник оранжевый уровень опасности.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности сильного и порывистого ветра — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, отключение электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах.
Также ветер может повредить и обрушить слабо укрепленные конструкции, кровли зданий и привести к падению деревьев. Сильные осадки значительно снижают видимость и затрудняют движения транспорта, а также могут стать причиной подтоплений отдельных домов, хозпостроек, сельхозугодий, а также автодорог местного значения.