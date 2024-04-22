Дожди, мокрый снег и сильный ветер ожидаются в Беларуси в понедельник

Также ветер может повредить и обрушить слабо укрепленные конструкции, кровли зданий и привести к падению деревьев. Сильные осадки значительно снижают видимость и затрудняют движения транспорта, а также могут стать причиной подтоплений отдельных домов, хозпостроек, сельхозугодий, а также автодорог местного значения.