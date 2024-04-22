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В Свердловской области резко похолодает до 0° и пройдут дожди

На территории Свердловской области на текущей неделе ожидается резкое похолодание, температура опустится ниже 0°, сообщил telegram-канал «Погода в Екатеринбурге». При этом прошедшее 21 апреля стало самым теплым за всю историю в Екатеринбурге со среднесуточной температурой +18,6° (+11,4 к норме).

Сейчас в Ричмонде: +6° 0 м/с 93% 759 мм рт. ст. +9°
Источник: Коммерсантъ

В понедельник в Сибири начнет распространяться арктический воздух, который затронет север и восток Свердловской области, при этом тепло задержится в юго-западных районах: днем +14°..+19°, на юго-западе до +20°..+22°, на севере до +5°..+10°. В ночь на вторник в регионе пройдут дожди.

В Екатеринбурге днем ожидается +17°..+19°, ветер северный с переходом на восточный, юго-восточный, 1−6 м/c, переменная облачность, вечером возможен небольшой дождь — с этого момента в городе начнется похолодание. Во вторник ночью температура опустится до +4°, днем составит +5°. В ночь среды она достигнет 0°, днем ожидается +3°. Ночью четверга она опустится до −1°, днем составит +3°, пятницу ночью 0°, днем +9°. В воскресенье ночью будет +1°, днем потеплеет до +12°.

Напомним, 20 апреля в Екатеринбурге стало самым жарким днем за 144 года с дневным максимумом в +28,6°. Самая жаркая погода на территории Свердловской области была зафиксирована В Каменске-Уральском (+31°), Туринске (+30,1°), Ирбите, Камышлове, Тугулыме (+30°).