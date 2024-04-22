В Свердловской области резко похолодает до 0° и пройдут дожди

В Екатеринбурге днем ожидается +17°..+19°, ветер северный с переходом на восточный, юго-восточный, 1−6 м/c, переменная облачность, вечером возможен небольшой дождь — с этого момента в городе начнется похолодание. Во вторник ночью температура опустится до +4°, днем составит +5°. В ночь среды она достигнет 0°, днем ожидается +3°. Ночью четверга она опустится до −1°, днем составит +3°, пятницу ночью 0°, днем +9°. В воскресенье ночью будет +1°, днем потеплеет до +12°.