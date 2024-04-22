В Красноярске опубликовали график работы поликлиник на майских праздниках

У поликлиник расписание и часы работы следующие. 29 апреля и 11 мая можно будет попасть на прием с 8:00 до 16:00 к участковым терапевтам, хирургам, акушерам-гинекологам, а также в процедурные и перевязочные кабинеты. В эти же даты, но с 8:00 до 14:00 будут работать участковые педиатры и стоматологи, как взрослые, так и детские.