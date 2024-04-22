В Красноярске опубликовали график работы поликлиник на майских праздниках. Информацию опубликовали в краевом министерстве здравоохранения. Публикуем график работы поликлиник на майских праздниках в Красноярске 2024.
Как будут работать медицинские учреждения на майских праздниках в Красноярске 2024.
Не изменится график работы только в стационарах, травмпунктах и у станции скорой помощи. Получить там помощь можно будет круглосуточно. Лекарства и расходные материалы в учреждения также будут поставлять бесперебойно. С выпиской из стационаров в выходные дни тоже проблем не будет, отметили в минздраве.
У поликлиник расписание и часы работы следующие. 29 апреля и 11 мая можно будет попасть на прием с 8:00 до 16:00 к участковым терапевтам, хирургам, акушерам-гинекологам, а также в процедурные и перевязочные кабинеты. В эти же даты, но с 8:00 до 14:00 будут работать участковые педиатры и стоматологи, как взрослые, так и детские.
В остальные дни поликлиники будут закрыты, но врача без проблем можно вызвать на дом. Также 29 апреля и 11 мая можно будет пройти диспансеризацию и вакцинацию.
Опубликовали в минздраве и график работы онкологического диспансера. Там пациентам будут оказывать помощь 30 апреля и 10 мая с 8:00 до 16:00.
30 апреля, а также 4 и 10 мая с 8:00 до 16:00 будет проводиться предварительная запись пациентов при подозрении на онкологическое заболевание.