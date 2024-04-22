Как вписать ребёнка в паспорт и поставить отметку о его гражданстве?

"Процедура вписания в паспорт родителя данных о ребёнке в настоящее время не предусмотрена. Такая отметка проставляется по желанию родителя до исполнения ребёнком 14 лет, — сообщает начальник отдела по вопросам гражданства УВМ России по Омской области Наталья Свеклина. — В настоящее время при выезде ребёнка в такие страны, как Казахстан, Абхазия, Белоруссия, Киргизия и Южная Осетия, в свидетельство о рождении ребёнка необходимо поставить отметку о его гражданстве.