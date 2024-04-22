Свыше 19 тысяч человек заболели ОРВИ за неделю в Новосибирской области

За прошедшую неделю в сибирском регионе было зарегистрировано 19 206 случаев ОРВИ. Это больше, чем неделей ранее. Заболеваемость гриппом за этот же период регистрировали всего 6 раз.
Если говорить о COVID-19, то за прошедшие сутки вирус выявили у 12 жителей Новосибирской области. Коечный фонд в медицинских учреждениях достаточен.
Константин Хальзов добавил, что за минувшую неделю служба скорой медицинской помощи выезжала на вызовы 13 731 раз.
Ранее «Прецедент» сообщал, что жители Новосибирской области задолжали за коммуналку более 1,3 миллиарда рублей. Редакция также писала о том, что в Новосибирской области цены на стройматериалы выросли на 30%.
Егор САФРОНОВ.