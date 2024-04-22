На английском не пою. С начала СВО джазистка Махотина исполняет патриотику

Вероника Махотина: Приджазованная музыка в моём репертуаре есть. Но петь на английском джаз я больше не буду. Когда началась спец­операция, приняла это не простое для себя решение. У меня отец был военным. Дед — герой Великой Отечественной войны, орденоносец. Характер у меня от них. Выросла в гарнизонах, в армии. Ещё с начала событий я приучала публику к тому, что петь на английском не буду. Ведь ситуацию на своей семье почувствовала. С 2014-го родственники-поляки, жившие в Донецке, не выходят с нами на связь. А сейчас, когда убивают лучший генофонд страны и мечтают нас уничтожить полностью, петь музыку наших врагов не могу: это безбожно по отношению к ребятам и их матерям. Меня многие не поняли, но мне всё равно.