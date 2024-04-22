Загнанную на лед косулю спасли в Листвянке на Байкале

Инспекторам Листвянского участкового лесничества «Заповедного Прибайкалья» сообщили о косуле, которая металась по льду Байкала. Со слов очевидцев, туда животное загнали беспризорные собаки. Инспекторам удалось спасти зверя и выпустить его на волю. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал «Заповедного Прибайкалья» (18+).
Когда косуля в очередной раз провалилась в воду, инспекторы смогли подъехать к животному на судне на воздушной подушке. Для перевозки животному связали копыта и накрыли его одеялом.
После недолгой поездки с завязанными глазами зверь быстро пришёл в норму, и на безлюдном мысе его выпустили.