Загнанную на лед косулю спасли в Листвянке на Байкале

Инспекторам Листвянского участкового лесничества «Заповедного Прибайкалья» сообщили о косуле, которая металась по льду Байкала. Со слов очевидцев, туда животное загнали беспризорные собаки. Инспекторам удалось спасти зверя и выпустить его на волю. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал «Заповедного Прибайкалья» (18+).