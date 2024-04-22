К середине недели в Самару придут дожди и грозы

В понедельник, 22 апреля, в Самаре ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7…12 м/с. Температура воздуха +26…+28 °C.
Во вторник, 23 числа, в регионе переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха в ночные часы +11…+16 °C. Днем прогнозируется юго-восточный, северо-западный ветер, 8…13 м/с. Температура воздуха +23…+28 °C, на западе области 17…22°С.
24 апреля в Самарской области ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшой, местами умеренный дождь, возможна гроза. Ветер Западный, северо-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 °C, днем +14…+19 °C.