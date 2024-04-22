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Опубликована интерактивная карта ремонта теплосетей Красноярска в 2024 году

Ремонтные работы будут проводиться во всех районах города.

Источник: Яндекс карты

Энергетики и власти Красноярска опубликовали интерактивную карту ремонта и строительства городских теплосетей.

Работы будут проводиться во всех районах Красноярска. Так, в Советском районе на улице Водопьянова, 2, с 15 мая по 30 июня пройдёт капитальный ремонт теплосети протяжённостью 85 метров с обновлением трубопроводов диаметром 50 и 80 мм.

А, например, в Октябрьском районе в лесополосе за железной дорогой на улице Норильская с первого мая начнётся строительство теплосети протяжённостью 660 метров.

Участков очень много, поэтому власти и энергетики подготовили интерактивную карту. Ознакомиться с ней можно по ссылке здесь. Также специалисты подготовили список правил поведения рядом с объектами ремонта и строительства теплосетей.

ЖКХ