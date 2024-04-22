В МЧС предупредили волгоградцев об активизации клещей

Если вы собираетесь на природу, то лучше надевать длинные брюки с резинками или завязками снизу, при этом их следует заправлять в носки. Также рекомендуется выбирать куртку с манжетами и капюшоном, который плотно прилегает к голове. Одежда должна быть светлых тонов, и предварительно ее необходимо обработать спецсредствами.
На природе не следует ходить в местах с высокой травой и мелкими кустарниками. Нужно хотя бы раз в 2 часа осмотреть себя.
Если вас укусил клещ, попробуйте ухватить его и покачать из стороны в сторону на протяжении 30−60 секунд, а затем постарайтесь аккуратно вынуть его. Еще можно применить нитку: сделайте петельку вокруг хоботка паукообразного, после чего потяните за концы. При этом не нужно мазать его спиртом или маслом, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.