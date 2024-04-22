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В МЧС предупредили волгоградцев об активизации клещей

После установления теплой погоды в Волгоградской области активизировались клещи. Специалисты МЧС напомнили жителям о мерах защиты, которые помогут избежать укусов этих паукообразных.

Источник: Волгоградская правда

Если вы собираетесь на природу, то лучше надевать длинные брюки с резинками или завязками снизу, при этом их следует заправлять в носки. Также рекомендуется выбирать куртку с манжетами и капюшоном, который плотно прилегает к голове. Одежда должна быть светлых тонов, и предварительно ее необходимо обработать спецсредствами.

На природе не следует ходить в местах с высокой травой и мелкими кустарниками. Нужно хотя бы раз в 2 часа осмотреть себя.

Если вас укусил клещ, попробуйте ухватить его и покачать из стороны в сторону на протяжении 30−60 секунд, а затем постарайтесь аккуратно вынуть его. Еще можно применить нитку: сделайте петельку вокруг хоботка паукообразного, после чего потяните за концы. При этом не нужно мазать его спиртом или маслом, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

МЧС