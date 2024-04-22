Более 2,5 тонн зараженных томатов из Китая привезли в Красноярск

В Красноярск из Китая привезли 2,6 тонн свежих томатов. Специалисты Управления Россельхознадзора на фитосанитарном контрольном пункте СВХ ООО «Агротерминал-Таможня» провели государственный карантинный фитосанитарный контроль.
При досмотре выявлены признаки наличия опасного вредителя — южноамериканской томатной моли. Образцы продукции проверили в лаборатории, где заражение вредителем подтвердилось.
«Данный вредитель повреждает и уничтожает продукцию как в открытом, так и в закрытом грунте, наносит значительный экономический ущерб. Может снижать урожайность культуры на 80% и более», — сообщается в ведомстве.
Партию овощей обеззаразили, а человеку, который ввез зараженные томаты, объявили предостережение.