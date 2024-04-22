Как Узбекистан и Индия будут развивать сотрудничество в сфере культуры

«Мы готовы организовать визит профессоров и преподавателей высших учебных заведений Узбекистана в Индию. Содействие в процессе перевода различных образцов литературы на узбекский и индийский языки может стать важным направлением наших взаимоотношений. Президент Узбекистана часто повторяет, что существует большая необходимость развивать общение между простыми людьми», — отметил директор Общества дружбы «Индия-Узбекистан» Анил Кумар Шастри.