Безопасные морские прогулки в Крыму: на что обратить внимание

«Сейчас у нас есть ряд административных процедур, которые возможно применять в отношении нерадивых судоводителей. Начиная от административного предупреждения, заканчивая штрафами от 20−30 тысяч, вплоть до ареста в соответствии с санкциями судов», — говорит главный государственный инспектор по маломерным судам Республики Крым.