Безопасные морские прогулки в Крыму: на что обратить внимание

«Любой получатель услуги может попросить посмотреть лицензию на осуществление той или иной деятельности. Суда, которые зарегистрированы под коммерческую и некоммерческую деятельность, имеют разные органы регистрации», — говорит главный государственный инспектор по маломерным судам Республики Крым.
Он поясняет, что некоммерческие суда регистрирует ГИМС МЧС России, и они не могут предоставлять платные услуги, а коммерческие — Министерство транспорта РФ.
«Если судно зарегистрировано ГИМС МЧС России, значит оно не коммерческое, и заниматься платным катанием людей не может», — уточняет специалист.
Такое же правило распространяется и на судоводительское удостоверение, которое дает право управления маломерным судном.
В прошлом году из-за нарушений, в том числе правил навигации, а также отсутствия удостоверения на право управления судном, произошел максимальный рост происшествий на воде за пять лет.
«Было шесть аварий, две с летальным исходом. Во всех случаях виноваты судоводители. По всем авариям были возбуждены уголовные дела. Ведется следствие. Виновные будут наказаны», — подчеркнул специалист.
Зраенко отметил, что сейчас в Госдуме РФ во втором чтении рассматривается федеральный закон о безопасности людей на водных объектах, который предлагает передать контроль за коммерческими и некоммерческими судами ГИМС МЧС России.
«Сейчас у нас есть ряд административных процедур, которые возможно применять в отношении нерадивых судоводителей. Начиная от административного предупреждения, заканчивая штрафами от 20−30 тысяч, вплоть до ареста в соответствии с санкциями судов», — говорит главный государственный инспектор по маломерным судам Республики Крым.